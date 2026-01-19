طرح البرومو الرسمي لمسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقنوات ON البرومو الرسمي الأول لمسلسل «علي كلاي»، بطولة الفنان أحمد العوضي، تمهيدًا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، وذلك في إطار تشويقي حماسي جذب الجمهور منذ اللحظات الأولى.

وظهر أحمد العوضي خلال البرومو داخل حلبة ملاكمة أثناء خوضه أحد المباريات، في أجواء مليئة بالإثارة والقوة، مع إبراز ملامح شخصية «علي كلاي» التي تعتمد على التحدي والإصرار وعدم الاستسلام.

وقال العوضي خلال البرومو:«علي كلاي مبيخسرش.. أنا نمرة واحد يا كابتن، هلعب الماتش وهكسب.. أنا إمبراطور اللعبة»، في جملة عكست طبيعة الشخصية والصراع الذي يخوضه بطل العمل.

كما تضمن البرومو لقطات أخرى سريعة ومشوقة، ألمحت إلى تصاعد الأحداث والصراعات الدرامية داخل العمل، ما زاد من حماس الجمهور وترقبهم للمسلسل، الذي يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

وتدور أحداث العمل حول ملاكم قوي يشق طريقه في عالم الحلبة، حيث لا تقتصر معاركه على المنافسات الرياضية فقط، بل تمتد إلى صراعات خارجية مع الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية، في إطار درامي مشوّق.