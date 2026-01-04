ميني مسابقة.. أحمد العوضي يكشف عن تفاصيل مسابقته الجديدة على حسابه

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن إطلاق مسابقة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

حيث كتب العوضي: "جايه معايا اعمل ميني مسابقة، هو ان شاء الله اسم المسلسل ايه؟ هختار عشره عشوائي دلوقتي ولحد الساعه ١٠ بليل من الكومنتات كل فايز الفين جنيه”.



شخصية أحمد العوضي فى مسلسل على كلاى

وقد كشف النجم أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

