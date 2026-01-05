قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
محصلش.. ماذا قال شاكر محظور دلوقتي عن اتهامات خدش الحياء؟.. كواليس التحقيقات
هل الجنسية المصرية تمنح مقابل 10 آلاف دولار؟.. اعرف الحقيقة
ننشر التقرير الطبي لضحايا حريق مركز الإدمان ببنها
ميدو: الكرة الأفريقية تطورت.. وصلاح من إيجابيات لقاء بنين
عمرو مصطفى: محمد منير هو اللي حببني في الموسيقى العربي.. وقدمت معه أغنية أبكي
كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني
أسهم شركات النفط الكندية تهبط بعد أزمة فنزويلا وتصاعد المخاوف الجيوسياسية
فن وثقافة

سهير المرشدي تعلق على تصريحات أحمد العوضي حول الأعلى أجرا والأكثر مشاهدة

سهير المرشدي
سهير المرشدي
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة سهير المرشدي عن تصريحات الفنان أحمد العوضي بأنه الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، موضحة أنه لا بد أن ينتبه لتصريحاته التي يدلي بها مؤخرًا، لأنها قد تتسبب له في مشاكل مع جمهوره.


وتابعت الفنانة سهير المرشدي حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «أحمد العوضي لازم ينتبه لتصريحاته، لأن الفنان لما يكبر بيكون قيمة في المجتمع، ولازم يكون قد القدوة دي، والنور اللي ربنا أعطاه ليه علشان ينور الآخرين مش علشان حاجة تانية»، مؤكدة أنه أقنعها بتقديم دور أمه في مسلسل «ضرب نار»، وكان قريبًا منها جدًا.


وأضافت الفنانة سهير المرشدي خلال حديثها، أنه لا بد أن تكون هناك أدوار للفنانين الذين بلغوا سنًا في العمر، فالفنان عندما يكبر في العمر يجب أن تكبر معه تلك الأدوار ويتماشى مع المجتمع، لأن الدنيا ليست للشباب فقط أو الضحك والهزار، فالمجتمع فيه الحكمة والموعظة الحسنة والرأي والرأي الآخر، إلى جانب الشباب.

سهير المرشدي أحمد العوضي

جثة

لا تربطهما علاقة زواج.. كواليس التحقيقات في واقعة العثور على جثماني شاب وفتاة بالتجمع

ارشيفيه

استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.. إصابة أربعة أشخاص إثر وقوع مشاجرة بأحد مراكز الدقهلية

محكمة جنايات قنا

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الشروع في إنهاء حياة آخر بقنا

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

