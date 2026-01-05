سهير المرشدي تعلق على تصريحات أحمد العوضي حول الأعلى أجرا والأكثر مشاهدة

تحدثت الفنانة سهير المرشدي عن تصريحات الفنان أحمد العوضي بأنه الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، موضحة أنه لا بد أن ينتبه لتصريحاته التي يدلي بها مؤخرًا، لأنها قد تتسبب له في مشاكل مع جمهوره.



وتابعت الفنانة سهير المرشدي حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قائلة: «أحمد العوضي لازم ينتبه لتصريحاته، لأن الفنان لما يكبر بيكون قيمة في المجتمع، ولازم يكون قد القدوة دي، والنور اللي ربنا أعطاه ليه علشان ينور الآخرين مش علشان حاجة تانية»، مؤكدة أنه أقنعها بتقديم دور أمه في مسلسل «ضرب نار»، وكان قريبًا منها جدًا.



وأضافت الفنانة سهير المرشدي خلال حديثها، أنه لا بد أن تكون هناك أدوار للفنانين الذين بلغوا سنًا في العمر، فالفنان عندما يكبر في العمر يجب أن تكبر معه تلك الأدوار ويتماشى مع المجتمع، لأن الدنيا ليست للشباب فقط أو الضحك والهزار، فالمجتمع فيه الحكمة والموعظة الحسنة والرأي والرأي الآخر، إلى جانب الشباب.