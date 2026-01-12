الغالية.. أحمد العوضي يهنئ درة في عيد ميلادها

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة للفنانة درة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص العوضي على تهنئة درة بمناسبة عيد ميلادها، وكتب عبر الاستوري: “كل سنة وانتي طيبة يا غالية”.

احمد العوضي ودرة

ويواجه الفنان أحمد العوضي تحديات كثيرة من خلال مسلسل “على كلاي” الذى ينافس به فى رمضان المقبل، والذى يشهد أول تعاون بينه وبين الفنانة درة، حيث يسعي الى تحقيق مزيد من النجاح بعد النجاحات السابقة.

ويبرز المسلسل من خلال ثنائية درامية قوية تجمع درة بالنجم أحمد العوضي، ضمن سياق متقن مليء بالتفاصيل الإنسانية والتصاعد الدرامي، ما يرفع سقف التوقعات لجمهور رمضان 2026.