آية سماحة تتألق في أحدث ظهور مع نور دياب

شاركت الفنانة آية سماحة، صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت آية سماحة رفقة نور عمرو دياب، وخطفا الأنظار بجمالهم ورشاقتهم.

آية سماحة ونور دياب

وحلت الفنانة آية سماحة، ضيفة على برنامج «ليلة فونطاستيك» الذي تقدمه أبلة فاهيتا، عبر قناة MBC مصر الفضائية.

وخلال الحلقة، تحدثت آية سماحة عن سر رشاقتها، قائلة إنها لم تخضع لأي عمليات تجميل أو أنظمة غذاء ورياضة صارمة، مشيرة إلى أن السر يعود لعوامل وراثية وجينات فقط.

آية سماحة: حلقت حواجبي

كما قالت آية سماحة إنها كانت مفترية في طفولتها، لأنها كانت الشقيقة الكبرى، ووصل بها الأمر إلى التسبب في إصابة برأس شقيقتها ثم تظاهرت بالبراءة أمام عائلتها بأنها لا تعرف شيء عن الأمر.

وأضافت آية سماحة، أن اسمها الحقيقي هو آية الله ناصر موريس سماحة، وأنها شخصية نكدية وأن يوم إجازتها يصبح نكد على كل من حولها.

و كشفت آية أنها في الصف الرابع الابتدائي قررت حلاقة حواجبها ورسمها بالكحل، مما دفع مدرسيها للاعتقاد بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة.