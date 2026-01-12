سيدة البيت.. هشام ماجد يهنئ زوجته بعيد ميلادها

هنأ الفنان هشام ماجد، زوجته بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك هشام ماجد صورا تجمعهم، وعلق: “عيد ميلاد حبيبتي أم البنات سيدة البيت”.

هشام ماجد

هشام ماجد وزوجته

وكان قد وجه الفنان هشام ماجد، الدعم للفنان مصطفى غريب، بعد إعلانه عن مشاركته في دراما رمضان بمسلسل “هي كيميا”.

وكتب هشام ماجد عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “ابننا اللي هيكسر الدنيا بإذن الله”.

وأكد الفنان هشام ماجد أنه لا يؤمن بفكرة البطل الواحد في الأعمال الفنية، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لأي عمل يعتمد على تكامل جميع عناصره.



وقال هشام ماجد، خلال لقائه في برنامج Sold Out مع الإعلامي محمود سعد، إن العمل الفني هو منظومة متكاملة، ولا يمكن أن ينجح اعتمادًا على شخص واحد فقط، سواء كان ممثلًا أو نجمًا.



وأضاف هشام ماجد أن التعاون بين فريق العمل بالكامل، من تمثيل وإخراج وكتابة وتصوير، هو الأساس في تقديم عمل ناجح يصل إلى الجمهور ويحقق تأثيرًا حقيقيًا.