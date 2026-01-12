قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
فن وثقافة

سيرة نجيب محفوظ في كتاب جديد لحسن عبد الموجود

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

أعلنت دار ديوان صدور كتاب "نجيب محفوظ الأصل والصورة" خلال معرض القاهرة للكتاب 2026.

ينتمي الكتاب إلى أدب "السيرة الغيرية" ويضم 27 قصة تشكل ملامح حياة نجيب محفوظ من الميلاد إلى محاولة الاغتيال، ويضم الكتاب عددا كبيرا من الصور التي تنشر لأول مرة.


على مدار سنين صنعت نمائم الوسط الأدبي صورة ثابتة لنجيب محفوظ، كموظفٍ مثالي منضبط، وإنسان اعتيادي استقر في حياة رتيبة ومملة لا تعرف المغامرة أو المواقف غير المألوفة أو الاختبارات القاسية باستثناء محاولة اغتياله، حتى صارت تلك الصورة – على غير الحقيقة - مصدقةً بعد تناقلها من لسان إلى لسان، ومن أذن إلى أذن..

لكن حكايات هذا الكتاب التي يرويها نجيب محفوظ بنفسه تردُّ الصورة إلى أصلها، وترينا عالماً مثيراً كان جزءاً منه، وتكشف لنا أنه صاحب وجوهٍ متعددة وغير معقولة، أخفاها طويلاً تحت قشرة وجهه الهادئة والحيادية. عاش محفوظ الحياة بالطول والعرض وأدرك العلاقات الجيدة والرديئة وتعرَّض للخسة والألم ووجد نفسه - أكثر من مرة - في مفترق طرق وحيداً، وكان عليه أن يختار الصواب حتى لا تذل قدمه.

هذا الكتاب هو سيرة ممتعة يكتبها حسن عبد الموجود متقمصاً شخصية نجيب محفوظ ولغته ممسكاً بقلمه ليمنح القراء تجربة قراءة شيقة لا مزيد عليها!

صدرت لحسن عبد الموجود قبل ذلك الكتاب روايتان هما "عين القط" و"ناصية باتا"، وخمس مجموعات قصصية هي "ساق وحيدة"، "السهو والخطأ"، "حروب فاتنة"، "البشر والسحالي"، و"تاجر الحكايات". كما أصدر أربعة كتب في السيرة والصحافة الأدبية.
فاز بجائزة دبي للصحافة الثقافية عن تحقيق "حكايات الرهبان في وادي النطرون" عام 2003، وجائزة ساويرس للرواية عن "عين القط" عام 2005، وجائزة يوسف إدريس للقصة عن "حروب فاتنة" عام 2020، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأفضل مجموعة قصصية عن "البشر والسحالي" عام 2022، إضافةً إلى جائزتين من نقابة الصحافيين المصرية عامي 2020 و2021. تُرجمت أعماله إلى الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

