وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة مع دول الخليج والأردن والعراق لمتابعة التطورات الإقليمية
سكة حديد العاشر | النواب يوافق على عدد من القرارات الجمهورية .. تفاصيل
بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك
بعد ابنته وحفيدته .. مقتل زوجة خامنئي في قصف إسرائيلي
وزير الحرب الأمريكي : هذه أعنف عملية جوية في التاريخ
حريق محدود في مصفاة تابعة لأرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
تحت مظلة التحالف الوطني .. مؤسسة أبو العينين تشارك في مائدة المطرية الرمضانية
اعرف هتقبض كام .. زيادة معاشات المهندسين 25% رسميًا
وزير الحرب الأمريكي: لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات إيران على دول المنطقة
الأردن ينضم لقائمة الإغلاقات.. حظر الطيران في توقيت محدد حتى 5 مارس
الكاف يعلن اشتراطات جديدة تخص مسابقات كرة القدم النسائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مستقبل مازيراتي على حافة الانهيار.. تراجع تاريخي في المبيعات

عزة عاطف

شهدت علامة "مازيراتي" الإيطالية العريقة تراجعًا حادًا في أدائها العالمي خلال عام 2025، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 30% لتصل إلى 7,900 سيارة فقط، وهو أدنى مستوى تسجله الشركة منذ عام 2012. 

وتأتي هذه الأرقام الصادمة ضمن التقرير المالي السنوي لمجموعة “ستيلانتس” الصادر في فبراير 2026، والذي كشف عن خسارة صافية للمجموعة بلغت حوالي 26.3 مليار دولار (ما يعادل 22.3 مليار يورو). 

ويعود هذا الانهيار في مبيعات "تريدنت" إلى عدة عوامل، أبرزها تقلص تشكيلة الطرازات المتاحة بعد إيقاف إنتاج "جيبلي" و"كواتروبورتيه" و"ليفانتي"، بالإضافة إلى ضعف الطلب في السوق الصيني والتحديات التي واجهتها الشركة في التحول نحو المحركات الكهربائية. 

 

غموض حول مستقبل العلامة الإيطالية وتكهنات بالبيع

أثار "أنطونيو فيلوسا"، الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة "ستيلانتس"، حالة من الجدل خلال إعلان النتائج المالية بعد تجنبه الإجابة بشكل قاطع على أسئلة المحللين حول إمكانية بيع علامة مازيراتي. 

وبدلاً من ذلك، أشار فيلوسا إلى أن الشركة ستبدأ في تقديم تقاريرها المالية عبر المكاتب الإقليمية، مؤجلاً الكشف عن الاستراتيجية الكاملة لكافة علامات المجموعة إلى "يوم المستثمر" المقرر عقده في 21 مايو 2026. 

ورغم هذا الغموض، سارع متحدث رسمي باسم مازيراتي لاحقًا لنفي شائعات البيع، مؤكدًا أن العلامة تظل "جوهرة التاج" والماركة الفاخرة الوحيدة في محفظة ستيلانتس، إلا أن استمرار الخسائر التشغيلية التي بلغت 198 مليون يورو يضع هذه التصريحات تحت اختبار حقيقي.

خطة الإنقاذ: مراهنة على "ليفينتي" و"كواتروبورتيه" بحلول 2027

تسعى مازيراتي حاليًا لإعادة تموضعها كعلامة تجارية فائقة الفخامة تركز على الربحية بدلاً من حجم المبيعات الضخم، مع خطة طموحة لتطوير طرازات جديدة كليًا بالتعاون مع "ألفا روميو". 

وتتضمن خريطة الطريق إطلاق الجيل القادم من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "ليفينتي" في عام 2027، يليه طراز "كواتروبورتيه" الجديد في عام 2028، مع التركيز على تكنولوجيا "Nettuno V6" وتأجيل بعض المشاريع الكهربائية بالكامل. 

إن الهدف من هذه الخطوات هو إعادة بناء صورة العلامة التجارية وربطها بمفاهيم “الحياة الحلوة” حوالتكنولوجيا المتقدمة، في محاولة أخيرة لاستعادة بريق الشعار الإيطالي العريق وتجنب مصير التصفية أو الاستحواذ. 

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

بنيامين نتنياهو

أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي

دعاء المطر

دعاء المطر مستجاب.. ملاذ المؤمن في ليالي الشتاء الباردة

بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة

بروتوكول بين صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات لدعم الأولى بالرعاية

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم استعمال الغرغرة العلاجية وتذوق الطعام في نهار رمضان

بالصور

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

