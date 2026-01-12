قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه

التركي جان يامان
التركي جان يامان
سعيد فراج

نشر الفنان التركي جان يامان، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها يتجول في شوارع العاصمة الإيطالية روما، بعد تردد أنباء القبض عليه. 

ونفى جان إيمان، ما تردد حول القبض عليه، وكتب في التعليق على الصور، بطريقة ساخرة، قائلا: «هل تعتقدون أنني أتنقل ومعي مخدرات في وقت تجري فيه الشرطة تحقيقات صارمة وتعتقل العديد من المشاهير؟ أحبّكم». 

أنباء القبض على الممثل التركى جان يامان

وقبل يومان، انتشرت أخبار حول القبض على الفنان جان يامان بمدينة إسطنبول اثناء وجوده فى احد الملاهى الليلية ، وذلك ضمن حملة أمنية ضد مكافحة المخدرات.

وكشفت مواقع تركية، أن تم القبض على الممثل التركي البارز جان يامان والممثلة سيلين جورجوزيل من بين 7 أشخاص تم اعتقالهم في 9 نوادٍ ليلية، وذلك في إطار توسيع نطاق التحقيق مع المشاهير وجرائم المخدرات.

وتم احتجاز 7 أشخاص من بينهم جان يامان، إلى جانب سيلين غورغوزيل، وعائشة ساغلام، وسيرين ألبر.
كما أشارت إلى أن جان يامان كان يتعاطى المخدرات اثناء لحظة القبض عليه.

الممثل التركى جان يامان

وجان يامان هو ممثل تركي من مواليد نوفمبر 1989 واستطاع خلال السنوات الأخيرة أن يصبح من أبرز نجوم الدراما التركية، محققًا شعبية كبيرة داخل تركيا وخارجها ، حيث شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها “مسائل الغرام” ، "السيد الخطأ"،  و"العشق عنادا" و"البدر" و"الطائر المبكر" .

وجان يامان حقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي بعد عرض مسلسله "الطائر المبكر" الذي شارك في بطولته إلى جانب ديميت أوزدمير وقرر بعدها السفر إلى إيطاليا وشارك ايضا في عدد من الأعمال الإيطالية.

الرضع
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
جهاز العاشر من رمضان
