تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه

خيم الحزن على منطقة سرياقوس بمدينة الخانكة، بعدما تحولت أجواء رمضان الهادئة إلى مأساة مؤلمة، إثر مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لأداء صلاة التراويح.

وفي هذا الصدد، يقول أمير الأمير، أحد شهود العيان، إن وليد بإذن الله شهيدا طيب السيرة، لم نر منه يوم إلا كل خير، وكان بشوش الوجه، حاضرا لمساعدة الجميع، لا يتأخر عن واجب ولا يسيء إلى أحد.

وأضاف أمير- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حتى هذه اللحظة، لا أحد يعلم لماذا قتل أو ما الدافع وراء ما حدث له، وأكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف الحقيقة، ونرجو من الله أن تظهر العدالة، وأن ينال من ارتكب هذا الفعل جزاءه العادل.

وكانت المنطقة قد استيقظت على خبر مقتل الطالب وليد محمد رجب، 17 عاما، بالصف الثاني الثانوي الأزهري، والذي تعرض لاعتداء من أربعة أشخاص أثناء سيره إلى المسجد.

وبحسب ما أفادت به التحريات الأولية، اعترض المتهمون طريقه واعتدوا عليه بأسلحة بيضاء، موجهين له عدة طعنات أسقطته أرضا غارقا في دمائه.

حاول الأهالي إسعافه سريعا، حيث جرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.

وعقب تلقي البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدأت في إجراء التحريات التي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم خلال أقل من 24 ساعة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.