يبيع كتب خارجية.. القبض على مالك مكتبة بالمرج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة وتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها ، وبحوزته (عدد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض - فلاش ميمورى محمل عليها نسخ رقمية لكتب دراسية) ، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .