قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإرتقاء بأحوال المعلمين .. ماذا أعلن وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا؟
موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان.. اعرف هتفطر إمتى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يبيع كتب خارجية.. القبض على مالك مكتبة بالمرج

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة "بدون ترخيص"- كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة وتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها ، وبحوزته (عدد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض - فلاش ميمورى محمل عليها نسخ رقمية لكتب دراسية) ، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.


 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية جرائم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام منطقة بورسعيد للمصرية للاتصالات

لبحث خطة تطوير شبكات الاتصالات.. محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام منطقة بورسعيد للمصرية للاتصالات

حادث تصادم بالبحيرة

مصرع شاب صدمه قطار خلال عبور شريط السكة الحديد في إيتاي البارود بالبحيرة

صورة موضوعية

مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات دولية تقل نحو 2000 سائح

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد