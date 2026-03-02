قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإرتقاء بأحوال المعلمين .. ماذا أعلن وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا؟
موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان.. اعرف هتفطر إمتى
حوادث

القبض على سيدة تدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.


 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة وبحوزتها (عدد من الشهادات فى مختلف المجالات منسوب صدورها للكيان– أكلاشيه بإسم الكيان – دفتر تحصيل رسوم) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

