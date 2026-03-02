القبض على سيدة تدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة وبحوزتها (عدد من الشهادات فى مختلف المجالات منسوب صدورها للكيان– أكلاشيه بإسم الكيان – دفتر تحصيل رسوم) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.