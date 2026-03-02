حبس سائق تروسيكل بتهمة دهس سيدة في الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق تروسيكل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة الجيزة، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

كما صرحت النيابة بدفن جثمان الضحية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.





كانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة في العقد الثالث من العمر الطريق، صدمها تروسيكل كان يسير بسرعة، مما أدى إلى إصابتها إصابات بالغة أودت بحياتها.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقت قوات الأمن القبض على سائق المركبة المتسبب في الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.