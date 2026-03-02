قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لتعزيز الوعي الوطني وبناء الشخصية القيادية
تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة لزيادة إنتاج البترول والغاز في مصر | تفاصيل
انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
إسرائيل تشن أكثر من 80 غارة على لبنان منذ الليلة الماضية
وزير التعليم : نعمل على بناء وعي وطني متكامل من خلال مادة التاريخ
الأمن الوطني العراقي : ملتزمون بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية

هاجر ابراهيم

أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أنهم ملتزمون بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.


ومن جانبه، أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة “واشنطن بوست” بأن الولايات المتحدة استهدفت أكثر من ألف هدف في إيران في محاولة لتقويض قدراتها الصاروخية وطائراتها المسيرة بأسرع وقت ممكن. 

ومع ذلك، أكدت إيران ردها القوي، حيث أثار العدد الهائل من الهجمات وتنوع المواقع المستهدفة قلق المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر للصحيفة إن القادة العسكريين في الولايات المتحدة يشعرون بالقلق بشأن من يقود هذه الأسلحة في إيران ومن يسيطر عليها، خصوصًا في ظل تصاعد القتال. 

 وأضافت المصادر أن هناك مخاوف متزايدة داخل البنتاجون وبين بعض أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب من أن الصراع قد يخرج عن السيطرة، مع استمرار القتال لأسابيع محتملة يزيد الضغط على مخزونات الدفاع الجوي الأمريكي.

