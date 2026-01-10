مصطفى غريب يروج لمسلسل «هي كيميا» المقرر عرضه في رمضان

روّج الفنان مصطفى غريب لعمله الفني الجديد «هي كيميا»، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



ونشر مصطفى غريب رسالة قصيرة كشف من خلالها عن حماسه للعمل، حيث كتب:

«هي كيميا… في رمضان بإذن الله… يا رب تنبسطوا».



وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور، معبرين عن حماسهم لمتابعة العمل ومتمنين له التوفيق والنجاح، خاصةً مع ارتباط اسمه بأدوار لاقت استحسان الجمهور في أعماله السابقة.



ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول العمل خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع اقتراب موسم دراما رمضان.

استقر صناع مسلسل «بحجر واحد » بطولة دياب ومصطفى غريب، على اسم «هى كيميا»، وهو إسم نهائى للعمل، المقرر عرضه فى سباق دراما رمضان 2026 على شاشة mbc مصر.

ويشارك فى بطولة مسلسل هى كيميا بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.