ريال مدريد يؤمن مستقبل فينيسيوس بعقد طويل الأمد

كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن توصل ريال مدريد إلى اتفاق نهائي مع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور لتمديد عقده لفترة طويلة، في خطوة تؤكد تمسك النادي بأحد أبرز عناصره الهجومية في المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "El Debate"، فإن العقد الجديد سيمتد حتى صيف 2030، مع بند يمنح النادي أحقية التمديد لموسم إضافي حتى 2031.

ويتضمن الاتفاق راتبًا سنويًا صافيًا يُقدر بـ22 مليون يورو، إضافة إلى حوافز ومكافآت قد ترفع القيمة الإجمالية إلى 27 مليون يورو في الموسم الواحد، وفقًا للأداء والبطولات.

وجاءت خطوة التجديد بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب مؤخرًا، واستعادته أفضل حالاته الفنية، إلى جانب القناعة الكبيرة داخل الإدارة والجهاز الفني بأهميته في المشروع الرياضي للفريق.

من جهة أخرى، يستعد فينيسيوس لقيادة ريال مدريد في مواجهة بنفيكا مساء اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد سجل هدف الفوز في لقاء الذهاب، ليمنح فريقه أفضلية قبل موقعة الحسم القارية.