تنفيذي الشرقية يناقش ملفات المتغيرات المكانية وتقنين الأوضاع بأملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة، تواصل العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز الملفات الهامة ذات الأولوية ، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مشدداً على استمرار الحملات اليومية لإزالة الإعلانات المخالفة، والتأكد من تراخيص المحال التجارية وضرورة تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات المستحقة بما يسهم في دعم خطط التنمية فضلاً عن المتابعة اليومية لملف المتغيرات المكانية وسرعة الرد عليها والتصدي الحاسم لمخالفات البناء سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومديرو إدارات الحماية المدنية ومباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الإجتماع استعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة خلال شهر فبراير ، ليشدد المحافظ وعلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون ، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها حتي تاريخه بلغت ١٩٣ ألف و ٧٩٤ متغير تم الرد علي ١٩٣ ألف و ٢٣٢ متغير بنسبة التنفيذ بلغت ٩٩.٧١ % .

كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية موقف طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وفقاً لقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية، وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والطلبات المقدمة من المواطنين خلال شهر فبراير، ليشدد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والتي جاءت عبارة عن مليون و ٦٧٩ ألف و ١٩٨ طلب وتم إنهاء مليون و ٦٣٨ ألف و ٨٦٦ طلب بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨.٤٨ %.

وخلال الإجتماع إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة موقف إدارة الأملاك بالديوان العام خلال شهر فبراير ، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ إجراءات المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تسجيل ١٤ ألف و ٣٣١ عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وجاري تسجيل ٤٦٤ عقد.

فيما استعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر فبراير ،وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم إزالة ٤٧٥ إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم ترخيص ٢٩ ألف و ٨٢١ إعلان.

كما استعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي خلال شهر فبراير، ليشدد المحافظ علي إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون، حيث تمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة ٥ آلاف و ٥٣٠ رخصة.