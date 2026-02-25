محافظ بورسعيد: دعم كامل لسرعة تشغيل مستشفى شفاء للأورام بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مستشفى شفاء بورسعيد للأورام، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال تمهيدًا لانضمامها إلى المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار حرصه على دعم القطاع الطبي وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور و الدكتور أحمد أبو المعاطي مدير المستشفى والأستاذ على فودة رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء للاورام

محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى "شفاء بورسعيد للأورام " بحي الزهور ويؤكد تقديم كامل الدعم لسرعة تشغيلها

وتفقد المحافظ مختلف أقسام المستشفى، والتي تتكون من خمسة أدوار، وشملت الجولة المرور على المعامل، ووحدات الأشعة المتخصصة “الماموجرام”، ووحدات الكشف المبكر عن أورام الثدي، إلى جانب قسم الغسيل الكلوي وأمراض القلب، فضلًا عن وحدة العناية المركزة التي تضم 25 سريرًا مجهزًا بأحدث الإمكانات

واستمع المحافظ إلى شرح من الدكتور أحمد أبو المعاطي مدير المستشفى، حول مراحل الإنشاء والتجهيز، حيث أكد أن المستشفى تم تزويدها بكافة الأجهزة الطبية والعلاجية الحديثة، وأنها تستعد للانضمام للخدمة الطبية خلال الفترة القريبة المقبلة، لتقديم خدمات متخصصة لمرضى الأورام

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون تقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لسرعة تشغيل المستشفى وانضمامها للمنظومة الصحية، مشيدًا بالجهود الذاتية التي أسهمت في إنشاء هذا الصرح الطبي المتميز، والذي يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة ويسهم في تخفيف العبء عن المرضى وتقديم خدمة علاجية متكاملة بمعايير عالية الجودة