محافظ بورسعيد يشدد على تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل بوحدة صحة المناخ 2، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والدكتور أحمد حسن رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أقسام الوحدة الصحية، واطمأن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات والأدوية، مؤكدًا على ضرورة استمرار تقديم خدمة صحية لائقة تلبي احتياجات المواطنين، مع الالتزام بمعايير الجودة، وحسن استقبال المرضى

محافظ بورسعيد ييشدد على تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة الدورية للأداء داخل الوحدات الصحية، والعمل على تذليل أية معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة لأهالي المنطقة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات