محافظ بورسعيد يستقبل عددا من المستثمرين لبحث سبل التعاون

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، لقاءً مع عدد من المستثمرين ممثلي شركة نيو بلان للتطوير العقاري و شركة اطلس للمقاولات المتكاملة وذلك لبحث آليات وسبل التعاون المشترك في تنمية الأنشطة السياحية.

وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وعدد من الادارات المختصة

وخلال اللقاء، ناقش محافظ بورسعيد عددًا من المقترحات الاستثمارية وفرص التعاون الممكنة مع المستثمرين، موجهًا بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أقصى استفادة لمحافظة بورسعيد ويدعم خطط التنمية الشاملة

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات يسهم في دفع عجلة الإنتاج، وتوفير العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن إتاحة فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة