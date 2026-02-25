قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعدام 30 كجم أغذية غير صالح خلال حملات رقابية موسعة فى بورسعيد

حملات رقابية مكثفة بمختلف احياء بورسعيد
حملات رقابية مكثفة بمختلف احياء بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد  سلسلة من الجولات والحملات المكثفة بعدد من المديريات، وذلك لضمان جودة الخدمات، وحماية الصحة العامة، وضبط الأسواق، ودعم القطاع الزراعي في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الأداء بكافة القطاعات الخدمية والرقابية، 

أولا: مديرية الطب البيطري

كثفت مديرية الطب البيطري بإشراف د. طارق فرنسيس جاد مدير عام مديرية الطب البيطري، جهودها للوقاية من الأمراض الوبائية وخفض الحمل الفيروسي لمرض أنفلونزا الطيور، وذلك في ضوء تعليمات وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتحت إشراف إدارة الطب الوقائي، تم تنفيذ مرور ميداني على عدد من مزارع الدواجن بجنوب بورسعيد، لإجراء تقصي نشط والاطمئنان على الحالة الصحية للطيور، وسحب عينات ما قبل البيع وإرسالها إلى المعمل المختص للفحص، وجارٍ انتظار النتائج، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة ودعم الأمن الغذائي.

ثانيا: مديرية الشؤون الصحية

تنفيذا لتوجيهات  المحافظ، وتكليف الدكتور  وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، قامت إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمديرية بالمرور الميداني على مستشفى الصدر، بقيادة الدكتورة  كرستينا منير مدير الإدارة والفريق المعاون.

واستهدف المرور متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية الخاصة بتطبيق معايير GAHAR ومعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بسلامة وأمان المرضى، وضمان تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات لجنة الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن استدامة التطوير داخل المنظومة الصحية.

ثالثا: مديرية التموين

تنفيذا لتوجيهات  المحافظ، وتعليمات  محمد حلمي مدير عام التموين، وتحت إشراف الأستاذة  أماني صقر وكيل المديرية، شنت الأجهزة الرقابية حملة مكبرة بمدينة بورفؤاد خلال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة المتبلة مجهولة المصدر والتاريخ، وضبط 6.5 كجم كبدة مجمدة مجهولة المصدر، بالمخالفة للقوانين المنظمة، كما تم تحرير عدد 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

رابعا: مديرية الزراعة

في ضوء توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية المهندس  كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، عقدت مديرية الزراعة ندوة إرشادية موسعة بالحقول الإرشادية بمنطقة سهل الطينة شرق القناة، ضمن الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالموسم الزراعي 2026/2025.

وشهدت الندوة حضور قيادات الحملة العلمية والمتخصصين بمعهد أمراض النباتات، حيث تم توعية المزارعين بأهمية القمح كمحصول استراتيجي، وشرح أفضل الممارسات الزراعية والتوصيات الفنية خلال المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية الميكنة الحديثة واستخدام السطارة، والالتزام ببرامج الري والتسميد السليمة.

كما تم المرور على الحقول الإرشادية، وتبين أنها بحالة جيدة وخالية من الإصابات.

خامسا: الهيئة القومية لسلامة الغذاء

بناءً على توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، نفذ فرع الهيئة ببورسعيد حملات رقابية مشتركة بمدينة بورفؤاد وأحياء الزهور والعرب، بقيادة الدكتورة  نشوى الريس مدير الفرع، وبمشاركة فرق التفتيش المختصة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 14.5 كجم لحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر، وضبط 6.5 كجم كبدة مجمدة بها تغير في الخواص الطبيعية، وإعدام 30 كجم أغذية غير صالحة، إلى جانب التوصية بإيقاف تشغيل محل حلويات لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد اللواء   إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة القطاعات، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو سلامتهم، مشددًا على فرض الانضباط الكامل وتكامل الجهود التنفيذية بالمحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الأجهزة الرقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ترشيحاتنا

كينيث سيماكولا

عقد سيماكولا .. لاعب كرة قدم يدخل التاريخ بأقصر فترة انتقال في 2026

مفاعل نووي

إشعاع تشيرينكوف.. ما سر اللون الأزرق المتوهج في المفاعلات النووية؟

سمكة بأربع عيون

سمكة بأربع عيون تعود للحياة بعد نصف مليار سنة.. اكتشاف يعيد كتابة تاريخ الفقاريات

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد انور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد