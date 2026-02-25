إعدام 30 كجم أغذية غير صالح خلال حملات رقابية موسعة فى بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد سلسلة من الجولات والحملات المكثفة بعدد من المديريات، وذلك لضمان جودة الخدمات، وحماية الصحة العامة، وضبط الأسواق، ودعم القطاع الزراعي في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف المتابعة الميدانية ورفع كفاءة الأداء بكافة القطاعات الخدمية والرقابية،

أولا: مديرية الطب البيطري

كثفت مديرية الطب البيطري بإشراف د. طارق فرنسيس جاد مدير عام مديرية الطب البيطري، جهودها للوقاية من الأمراض الوبائية وخفض الحمل الفيروسي لمرض أنفلونزا الطيور، وذلك في ضوء تعليمات وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتحت إشراف إدارة الطب الوقائي، تم تنفيذ مرور ميداني على عدد من مزارع الدواجن بجنوب بورسعيد، لإجراء تقصي نشط والاطمئنان على الحالة الصحية للطيور، وسحب عينات ما قبل البيع وإرسالها إلى المعمل المختص للفحص، وجارٍ انتظار النتائج، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة ودعم الأمن الغذائي.

ثانيا: مديرية الشؤون الصحية

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، وتكليف الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، قامت إدارة الجودة وسلامة المرضى بالمديرية بالمرور الميداني على مستشفى الصدر، بقيادة الدكتورة كرستينا منير مدير الإدارة والفريق المعاون.

واستهدف المرور متابعة تنفيذ الخطط التصحيحية الخاصة بتطبيق معايير GAHAR ومعايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بسلامة وأمان المرضى، وضمان تحسين الأداء ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات لجنة الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن استدامة التطوير داخل المنظومة الصحية.

ثالثا: مديرية التموين

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، وتعليمات محمد حلمي مدير عام التموين، وتحت إشراف الأستاذة أماني صقر وكيل المديرية، شنت الأجهزة الرقابية حملة مكبرة بمدينة بورفؤاد خلال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة المتبلة مجهولة المصدر والتاريخ، وضبط 6.5 كجم كبدة مجمدة مجهولة المصدر، بالمخالفة للقوانين المنظمة، كما تم تحرير عدد 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وحماية المواطنين.

رابعا: مديرية الزراعة

في ضوء توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، عقدت مديرية الزراعة ندوة إرشادية موسعة بالحقول الإرشادية بمنطقة سهل الطينة شرق القناة، ضمن الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح بالموسم الزراعي 2026/2025.

وشهدت الندوة حضور قيادات الحملة العلمية والمتخصصين بمعهد أمراض النباتات، حيث تم توعية المزارعين بأهمية القمح كمحصول استراتيجي، وشرح أفضل الممارسات الزراعية والتوصيات الفنية خلال المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية الميكنة الحديثة واستخدام السطارة، والالتزام ببرامج الري والتسميد السليمة.

كما تم المرور على الحقول الإرشادية، وتبين أنها بحالة جيدة وخالية من الإصابات.

خامسا: الهيئة القومية لسلامة الغذاء

بناءً على توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، نفذ فرع الهيئة ببورسعيد حملات رقابية مشتركة بمدينة بورفؤاد وأحياء الزهور والعرب، بقيادة الدكتورة نشوى الريس مدير الفرع، وبمشاركة فرق التفتيش المختصة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 14.5 كجم لحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر، وضبط 6.5 كجم كبدة مجمدة بها تغير في الخواص الطبيعية، وإعدام 30 كجم أغذية غير صالحة، إلى جانب التوصية بإيقاف تشغيل محل حلويات لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة القطاعات، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو سلامتهم، مشددًا على فرض الانضباط الكامل وتكامل الجهود التنفيذية بالمحافظة.