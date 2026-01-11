جينات وراثية.. آية سماحة تكشف سر رشاقتها وسبب حلاقة حواجبها

حلت الفنانة آية سماحة، ضيفة على برنامج «ليلة فونطاستيك» الذي تقدمه أبلة فاهيتا، عبر قناة MBC مصر الفضائية.

وخلال الحلقة، تحدثت آية سماحة عن سر رشاقتها، قائلة إنها لم تخضع لأي عمليات تجميل أو أنظمة غذاء ورياضة صارمة، مشيرة إلى أن السر يعود لعوامل وراثية وجينات فقط.

آية سماحة: حلقت حواجبي

كما قالت آية سماحة إنها كانت مفترية في طفولتها، لأنها كانت الشقيقة الكبرى، ووصل بها الأمر إلى التسبب في إصابة برأس شقيقتها ثم تظاهرت بالبراءة أمام عائلتها بأنها لا تعرف شيء عن الأمر.

وأضافت آية سماحة، أن اسمها الحقيقي هو آية الله ناصر موريس سماحة، وأنها شخصية نكدية وأن يوم إجازتها يصبح نكد على كل من حولها.

و كشفت آية أنها في الصف الرابع الابتدائي قررت حلاقة حواجبها ورسمها بالكحل، مما دفع مدرسيها للاعتقاد بأنها تعاني من أزمة نفسية حادة.

أحدث أعمال آية سماحة

وكان أحدث أعمال الفنانة آية سماحة، هو مشاركتها في مسلسل ابن النادي، مع الفنان أحمد فهمي، الذي تم عرضه مؤخرا.

مسلسل ابن النادي، بطولة أحمد فهمي ومن تأليف مهاب طارق وإخراج كريم سعد وشارك في العمل كل من سيد رجب، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي وآخرين.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية عمر، شاب مدلل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.