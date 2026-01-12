أحمد عبد الحميد بعد وفاة ابنتة: راضى ومبسوط

وجه الفنان أحمد عبد الحميد رسالة شكر لكل سانده ووقف بجانبه بعد وفاة ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد عبد الحميد: متشكر لكل الناس إلى بتحبنى ووقفت جنبى فى مصيبتى بس الحمد لله اكتشفت الأيام اللى فاتت إن ربنا بيحبنى أكتر عشان يختبرنى ويبتلينى بجزء صغير من الابتلاءات إلى شافها الرسل والأنبياء وعباده القريبين .

و تابع : أنا مش زعلان أنا راضى وحامد ومبسوط.. مبسوط إن ربنا رزقنى بناس حلوة زيكم كلكم فى ضهرى واتاكدت من محبتكم اللى ربنا يقدرنى وأرد جزء منها وما شفش فيكم أى حاجة وحشة يا رب، الحمد لله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون.

وكان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد وفاة ابنته، وذلك بعد مرور ما يقرب من أسبوعين فقط على وفاة والده محمد عبد الحميد، معبرا عن صدمته وحزنه الشديد بذلك.

وكان الماكيير الشهير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، قد رحل بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى، بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوى.

وحرص الفنان أحمد عبد الحميد، على توجيه الشكر لكل من واساه وقدم واجب العزاء في وفاة والده.