فن وثقافة

أحمد عبد الحميد ينعي والده بكلمات مؤثرة.. تفاصيل

أحمد البهى

نشر الفنان أحمد عبد الحميد، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي، صورك تجمعه بوالده الراحل. 

وعلق أحمد عبد الحميد: الصورة دى من أخر عيد ميلاد ليك .. وأنا بتصورها معاك كان قلبى بيقولى ده اخر عيد ميلاد ليك و أخر مرة هقدر أفرحك.. بس ولا أنا ولا انت كنا عارفين ان فرحك جاى وان ربنا هيرزقك البداية الأبدية فى جنته ان شاء الله بوجه مستبشر كدة زى ما كل إلى ودعوك شافوه .. كنت آخر سنين تقولى أنا اتنسيت خلاص يا احمد و لما اقولك فلان بيقولى سلملى على " الأستاذ" تقولى ياااه فيه الخير الحمدلله انه لسه فاكرنى او لسه فكرانى .. لو شفت حب الناس ليك بعد ما مشيت سواء فى خارجتك او فى عزاك او حتى على صفحاتهم هتعرف قد ايه انت كنت عظيم و هتفضل تاريخ و هتفضل سيرتك حلوة و ساترنا طول ما إحنا عايشين.

وتابع أحمد عبد الحميد:  بس أنا عارف ان كل ده ولا يشغلك دلوقتى يا عم وانت منعم فى جنة الرحمن مع حبايبك كلهم و هو ده عزائى الوحيد ربنا يرحمك يا أطيب قلب و احسن أب و يجعلنى خير خلف ليك و افضل محافظ على اسمك و سيرتك و اخلاقك الى سايبها فى قلوب الناس … أشوفك على خير يا حمادة.

