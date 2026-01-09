مش هقدر أكلم حد.. أحمد عبد الحميد يعلن وفاة ابنته بعد والده بأيام

أعلن الفنان أحمد عبد الحميد -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة ابنته ملاك، بعد أيام قليلة من رحيل والده الماكيير محمد عبد الحميد.

وكتب أحمد عبد الحميد، عبر فيسبوك: «أنا مش عارف ربنا بيحبنى و لا مش بيحبنى عشان ياخد منى ابويا وبنتى فى اسبوعين .. الله جاب الله خد الله عليه العوض .. لا نقول إلا ما يرضى الله .. إنا لله و أنا اليه راجعون .. بنتى ملاك عند ربنا وجنب ابويا أنا مش هقدر حد يكلمنى ولا يعزينى و انا شوية و هبقى كويس ان شاء الله».

أحمد عبد الحميد ينعى والده

ونشر الفنان أحمد عبد الحميد، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بوالده الراحل.

وعلق أحمد عبد الحميد: الصورة دى من آخر عيد ميلاد ليك .. وأنا بتصورها معاك كان قلبى بيقولى ده اخر عيد ميلاد ليك وآخر مرة هقدر أفرحك.. بس ولا أنا ولا انت كنا عارفين ان فرحك جاى وان ربنا هيرزقك البداية الأبدية فى جنته ان شاء الله بوجه مستبشر كدة زى ما كل اللى ودعوك شافوه.. كنت آخر سنين تقولى أنا اتنسيت خلاص يا احمد و لما اقولك فلان بيقولى سلملى على " الأستاذ" تقولى ياااه فيه الخير الحمدلله انه لسه فاكرنى او لسه فاكرانى .. لو شفت حب الناس ليك بعد ما مشيت سواء فى خارجتك او فى عزاك او حتى على صفحاتهم هتعرف قد ايه انت كنت عظيم وهتفضل تاريخ وهتفضل سيرتك حلوة وساترنا طول ما إحنا عايشين.

وتابع أحمد عبد الحميد: بس أنا عارف ان كل ده ولا يشغلك دلوقتى يا عم وانت منعم فى جنة الرحمن مع حبايبك كلهم وهو ده عزائى الوحيد ربنا يرحمك يا أطيب قلب واحسن أب ويجعلنى خير خلف ليك وافضل محافظ على اسمك وسيرتك واخلاقك الى سايبها فى قلوب الناس … أشوفك على خير يا حمادة.