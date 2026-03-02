جمبلاط يستقبل وفدا من البنك العقاري المصري العربي لبحث التعاون

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مدحت أحمد قمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك العقاري المصري العربي ومحمد عشماوي الرئيس الغير تنفيذي للبنك العقاري المصري العربي والوفد المرافق لهما، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، حيث ناقش الجانبان إمكانية الاستفادة من الخدمات البنكية لـ"العقاري المصري العربي" وتحقيق شراكات إستراتيجية ومشروعات تعاونية بين الطرفين، بما يحقق المصلحة المشتركة وبما يفيد شركات الإنتاج الحربي والعاملين بالجهات التابعة للوزارة.

بدوره توجه مدحت أحمد قمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك العقاري المصري العربي بالشكر إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي على إتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء، معربًا عن تهانيه بتوليّ الوزير للحقيبة الوزارية، مشيدًا بدور الإنتاج الحربي كذراع صناعي وطني قوي بالمجالين العسكرين والمدني بما يتوافر به من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، وقام "قمر" بإستعراض مجالات عمل البنك وجهوده لقيادة قطاع التمويل ودعم المجتمع المحلي والعربي.

وتم في نهاية اللقاء تحديد نقاط اتصال من وزارة الإنتاج الحربي والبنك العقاري المصري لتحديد موضوعات التعاون بشكل أكثر دقة، على أن يقوم البنك بتقديم العروض الخاصة بالتعاون المشترك في عدة مجالات مثل (الودائع وائتمان الشركات وحسابات الأفراد).