مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يترأس الرياضة الروحية للكهنة .. صور

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشيّة، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

أهمية التفاني في الخدمة

وقدم صاحب النيافة كلمات التشجيع لأبنائه الكهنة، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، ثم ألقى الأب إيهاب اليسوعي محاضرة بعنوان "راعي حسب قلب الله".

كذلك، تحدث الأب مكاريوس فريد، والدكتور سامي فريد، مسؤولي الواحة سنتر بالإيبارشية، في محاضرتهما حول "الجانب العملي من سياسة الحماية مدونة السلوك"، حيث تضمن اللقاء مجموعات العمل، ومشاركة الأفكار المختلفة.

وفي ختام الرياضة الروحية، أعطى الأب المطران توجيهاته الخاصة، لتنظيم أمور الخدمة خلال الفترة المقبلة، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.