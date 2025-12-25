أطيب وأحسن أب.. أحمد عبد الحميد يودع والده بصورة آخر عيد ميلاد له

شارك الفنان أحمد عبدالحميد، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تجمعه بوالده الراحل، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي رحل عن عالمنا خلال أمس.

وعلق عبدالحميد على الصورة قائلاً: “الصورة دى من أخر عيد ميلاد ليك .. وأنا بتصورها معاك كان قلبى بيقولى ده اخر عيد ميلاد ليك و أخر مرة هقدر أفرحك”.

وتابع: “بس ولا أنا ولا انت كنا عارفين ان فرحك جاى وان ربنا هيرزقك البداية الأبدية فى جنته ان شاء اللّٰه بوجه مستبشر كدة زى ما كل إلى ودعوك شافوه”.

وأضاف: "كنت آخر سنين تقولى أنا اتنسيت خلاص يا احمد و لما اقولك فلان بيقولى سلملى على " الأستاذ" تقولى ياااه فيه الخير الحمدلله انه لسه فاكرنى او لسه فكرانى".

وأكمل: “لو شفت حب الناس ليك بعد ما مشيت سواء فى خارجتك او فى عزاك او حتى على صفحاتهم هتعرف قد ايه انت كنت عظيم وهتفضل تاريخ وهتفضل سيرتك حلوة و ساترنا طول ما احنا عايشين .. بس أنا عارف ان كل ده ولا يشغلك دلوقتى يا عم وانت منعم فى جنة الرحمن مع حبايبك كلهم وهو ده عزائى الوحيد”.

واختتم: “ربنا يرحمك يا أطيب قلب و احسن أب ويجعلنى خير خلف ليك و افضل محافظ على اسمك و سيرتك و اخلاقك الى سايبها فى قلوب الناس ... أشوفك على خير يا حمادة”.

وكان قد أعلن الفنان أحمد عبد الحميد تلقي عزاء والده الماكيير محمد عبد الحميد غداً الأربعاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بقاعة الوهاب.



الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..