عزاء الماكير محمد عبد الحميد غدا بمسجد الشرطة

أعلن الفنان أحمد عبد الحميد تلقي عزاء والده الماكيير محمد عبد الحميد غداً الأربعاء بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد بقاعة الوهاب.



الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..



وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".



وحرصت الفنانة دنيا عبد العزيز علي نعي الماكيير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم.



وشاركت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يا حبيب قلبي يا محمد، يا محترم، يا مهذب، يا خلوق، يا أطيب وأنبل خلق الله.. يا عشرة العمر، يا أصيل، ارتحت من الدنيا واللي فيها، فراقك يوجع القلب بس مطمنين عليك يا حبيبي.. الفنان الكبير وخبير التجميل محمد عبد الحميد في ذمة الله".