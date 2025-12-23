دنيا عبدالعزيز تنعى الماكيير محمد عبدالحميد: فراقك يوجع القلب

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز علي نعي الماكيير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم.



وشاركت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يا حبيب قلبي يا محمد، يا محترم، يا مهذب، يا خلوق، يا أطيب وأنبل خلق الله.. يا عشرة العمر، يا أصيل، ارتحت من الدنيا واللي فيها، فراقك يوجع القلب بس مطمنين عليك يا حبيبي.. الفنان الكبير وخبير التجميل محمد عبد الحميد في ذمة الله".

وكانت قد شاركت الفنان دنيا عبدالعزيز صورة مع والدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن افتقادها لها.

وعلقت دنيا عبدالعزيز على الصورة قائلة: “ليس كل من كان بمفرده وحيدًا، قد يكون مكتفيًا بمن هم يسكنون بداخله، ستة وستون شهرًا”.

يُذكر أن دنيا عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال الجزء الخامس من مسلسل “المداح”، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، غادة عادل، ومحمد علي رزق. المسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج