قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قاضي المحكمة يرد على محامي سارة خليفة بشأن بطلان انعقاد المحاكمة
مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين
العميد يجهز ثلاثي جديد لتغييرات مرتقبة في تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا
السعودية توسع شراكاتها الدولية باتفاقيات في الأمن والقضاء والنقل والشحن الأخضر
أنقاض ومصابون.. الحماية المدنية تنقذ 4 أشخاص في انهيار منزلين بأسيوط
الكونغو الديمقراطية تتقدم على بنين بالشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية
الرئيس السيسي يهنئ قادة العالم بعيد الميلاد ويتمنى عامًا أكثر أمنًا واستقرارًا
إجراء تحديثات فنية.. تنويه هام من «بيتك في مصر» بشأن الموقع الإلكتروني
بوتين يرد بالنار في أوكرانيا على اغتيال جنرال روسي بارز
وزارة الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل
مدبولي: دعم كامل للدكتورة ياسمين فؤاد في معالجة قضايا التصحر وآثار الجفاف
«الصحة» تنظم ملتقى علمي للمحررين الصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا عبدالعزيز تنعى الماكيير محمد عبدالحميد: فراقك يوجع القلب

دنيا عبدالعزيز تنعى الماكيير محمد عبدالحميد
دنيا عبدالعزيز تنعى الماكيير محمد عبدالحميد
علا محمد

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز علي نعي الماكيير محمد عبد الحميد، والد الفنان أحمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح اليوم.


وشاركت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "يا حبيب قلبي يا محمد، يا محترم، يا مهذب، يا خلوق، يا أطيب وأنبل خلق الله.. يا عشرة العمر، يا أصيل، ارتحت من الدنيا واللي فيها، فراقك يوجع القلب بس مطمنين عليك يا حبيبي.. الفنان الكبير وخبير التجميل محمد عبد الحميد في ذمة الله".

وكانت قد شاركت الفنان دنيا عبدالعزيز صورة مع والدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن افتقادها لها.

وعلقت دنيا عبدالعزيز على الصورة قائلة: “ليس كل من كان بمفرده وحيدًا، قد يكون مكتفيًا بمن هم يسكنون بداخله، ستة وستون شهرًا”.

يُذكر أن دنيا عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال الجزء الخامس من مسلسل “المداح”، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، غادة عادل، ومحمد علي رزق. المسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج

الفنانة دنيا عبد العزيز دنيا عبد العزيز الماكيير محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد نعي الماكيير محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

باسترون داكا

محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا

ترشيحاتنا

أرشيفية

إخماد حريق في أشجار جافة بقطعة أرض تابعة للآثار بمنطقة الهرم

سارة خليفة

للإخلال الجوهري بحق الدفاع.. محامي سارة خليفة يدفع ببطلان انعقاد المحاكمة بالتجمع

سارة خليفة

محامي سارة خليفة يطالب ببراءة موكلته في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية
القدرة الذكورية
القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت
طريقة عمل النسكافيه في البيت

فيديو

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد