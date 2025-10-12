دنيا عبدالعزيز تتذكر والدتها برسالة مؤثرة بعد رحيلها بـ66 شهرًا

شاركت الفنان دنيا عبدالعزيز صورة مع والدتها الراحلة، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن افتقادها لها.

وعلقت دنيا عبدالعزيز على الصورة قائلة: “ليس كل من كان بمفرده وحيدًا، قد يكون مكتفيًا بمن هم يسكنون بداخله، ستة وستون شهرًا”.

المداح

يُذكر أن دنيا عبد العزيز شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال الجزء الخامس من مسلسل “المداح”، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، غادة عادل، ومحمد علي رزق. المسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج

وكانت قد تحدثت دنيا عبد العزيز عن كواليس مشاركتها للعام الخامس على التوالي في مسلسل "المداح"، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع هذا النجاح الكبير.

وخلال لقائها في برنامج "نجوم رمضان أقربلك" مع إنجي علي، أوضحت دنيا أنها شاركت في الجزء الأول من "المداح" بالتزامن مع مسلسل "اللي مالوش كبير"، لكنها تفاجأت بردود الفعل القوية التي حصدها "المداح" منذ عرض جزئه الأول.

وأضافت دنيا أن كواليس العمل في "المداح" تُعد من أفضل التجارب التي عاشتها طوال مشوارها الفني، مشيدة بالفنان حمادة هلال، واصفة إياه بأنه من أعظم النجوم الذين تعاونت معهم، وأنها كانت تتمنى معرفته منذ سنوات.

وعن أداء حمادة هلال لشخصية "المداح"، قالت دنيا عبد العزيز: "محدش ينفع يعمل المداح غير حمادة هلال، لأنه شخص متدين وقريب جدًا من ربنا، وأنا مشوفتش حد قلبه طيب زيه، عشان كدة في صدق في أدائه".