أحمد موسى: الجميع زهق سواء الإسرائيليون أو الفلسطينيون يريدون السلام

قال الإعلامي أحمد موسى إنه لا أحد يريد الحرب والجميع زهق سواء الإسرائيليين أو الفلسطينيين يريدون السلام.

الاتفاقيات الإبراهيمية

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” أن هناك حديث عن الاتفاقيات الإبراهيمية ولكن لن يتم شيء بدون السلام وإقامة دولة فلسطينية، معلقًا: هينفع تحارب إلى آخر الدنيا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حديث عن الاتفاقيات الإبراهيمية ولكن لن يتم شيء بدون السلام وإقامة دولة فلسطينية، معلقًا: هينفع تحارب إلى آخر الدنيا.

اتفاق وقف الحرب

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه كان يمكن إنقاذ 20 ألفا من الموت في غزة لو تم توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة خلال يناير لو اتسم صوت العقل في حماس وإسرائيل.