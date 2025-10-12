قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن غدًا سيكون يومًا مهمًا على مستوى العالم، حيث يترقب الجميع الكلمة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام قادة وزعماء العالم، والتي من المقرر أن تتناول المرحلة المقبلة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

مستقبل الأوضاع في المنطقة

أوضح موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن كلمة ترامب من المنتظر أن تستغرق ما بين 40 إلى 50 دقيقة، وربما تمتد إلى ساعة كاملة، مشيرًا إلى أن العالم كله سيتابع هذه الكلمة باهتمام كبير لما تحمله من رسائل مهمة تتعلق بمستقبل الأوضاع في المنطقة.

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس الأمريكي سيعرض خلال كلمته رؤية بلاده لما بعد توقيع الاتفاق، وما إذا كانت هناك خطوات جديدة نحو تثبيت الهدنة وإعادة الإعمار ودعم الاستقرار في قطاع غزة، مضيفًا أن الجميع يترقب ما إذا كان ترامب سيتطرق إلى تفاصيل الدور الدولي في المرحلة القادمة أو سيعلن عن مبادرات جديدة.

 حجم التغيرات السياسية

أضاف موسى أن الاهتمام العالمي بالحدث يعكس حجم التغيرات السياسية بعد التوصل إلى الاتفاق، موضحًا أن قادة العالم سيتابعون الخطاب لتحديد ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات الدولية في ضوء التطورات الأخيرة.

 مسار التحركات الدبلوماسية المقبلة

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن اليوم التالي للاتفاق لا يقل أهمية عن يوم توقيعه نفسه، لأن ما سيُطرح من رؤى ومواقف خلال كلمة ترامب سيحدد مسار التحركات الدبلوماسية المقبلة في المنطقة والعالم.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى ترامب زعماء العالم دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

فيتامينتات للنساء فقط

لصحتك وجمالك.. 7 فيتامينات مهمة للنساء

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد