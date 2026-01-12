العثور على جثة شاب داخل شقته ببهتيم بشبرا الخيمة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية على جثة شاب داخل منزله بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

بلاغا بالواقعة



تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل منزل دائرة القسم.



وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب مقيم شارع ارجوان بمنطقة بهتيم دائرة القسم بإصابة نفسه بجرح قطعى وظل ينزف حتى لقي مصرعه متأثرا بإصابته، لمروره بحالة نفسية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث وسؤال أهلية المتوفي وشهود العيان.