مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بعد وصلة دهشور

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرين؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وصلة دهشور في اتجاه محافظة الفيوم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على طريق مدينة 6 أكتوبر بعد وصلة دهشور في اتجاه الفيوم.

وانتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ، وتبين من الفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص؛ اختلت عجلة القيادة بيد سائقها بسبب السرعة الزائدة، وانقلبت، وأن الحادث أسفر عن مصرع راكب وإصابة 12 آخرين.

كما حضرك سيارات الإسعاف، ونقلت المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

فيما رفعت أوناش المرور أثار الحادث؛ لعدم التأثير على حركة المرور.