حريق يلتهم مصنع بلاستيك بأبو النمرس بسبب ماس كهربائي.. والحماية المدنية تسيطر دون إصابات

اندلع حريق داخل أحد مصانع إنتاج البلاستيك بمنطقة أبو النمرس نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها.

تلقت غرفة النجدة اللواء بلاغا باشتعال النيران داخل مصنع بلاستيك بدائرة قسم أبو النمرس.

وعلى الفور، وجّه رئيس قطاع الجنوب بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص أن ماسًا كهربائيًا تسبب في اندلاع الحريق، ما أدى إلى اشتعال أجزاء كبيرة من المصنع، دون تسجيل خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بالكامل وإجراء عمليات التبريد اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.