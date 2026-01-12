كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور

شهدت منطقة العمرانية، حالة من الكثافات المرورية، إثر اشتعال النيران في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، أمام أحد المستشفيات، واسفر الحريق عن اصابة رجل بجروح باليد نتيجة كسره النافذة وقفزه منها، وسيدة باختناق.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا باشتعال النيران في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، أمام أحد المستشفيات، نطاق قسم شرطة العمرانية.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء والاسعاف، تنسيقًا مع الخدمات المرورية، وقوة أمنية من قسم شرطة العمرانية، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتم السيطرة على الحريق.

واشارت التحريات انه أثناء سير أتوبيس نقل عام قيادة سائق، 50 سنة، حدث اشتعال بالجزء الخلفي بسبب ماس كهربائي فتوقف على جانب الطريق لإنزال الركاب، وحصل تدافع بينهم نتج عنه إصابة ربة منزل باختناق، وإصابة مهندس بجروح باليد بسبب كسر النوافذ وقفزه منها.