أغذية يحتاجها كبار السن لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام والعضلات | فيديو
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد| تعرف عليها
لا تنساقوا وراء الشائعات|«العامة للعاملين بالبترول»: الكيان النقابي «خط أحمر».. وسنواجه حملات التشويه
مسئول كبير: واشنطن تدرس رفع العقوبات عن فنزويلا قريبًا لتسهيل بيع النفط
«النبراوي» يُعلن طرح وحدات سكنية جديدة للمهندسين خلال 3 أشهر
صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد
ترويض الأفيال.. محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم إفريقيا على طريقته
بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
رباعية الدفع .. سكودا تكشف النقاب عن كودياك RS الرياضية
حُكم صلاة من نسي سجود السهو ومتى يكون واجبًا؟ .. الموقف الشرعي
جريمة صادمة تهز المجتمع الأمريكي | رجل يقتـ.ـل والده وعمّه وإخوته في ولاية ميسيسيبي
حوادث

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

ندى سويفى

أنقذت قوات إطفاء الجيزة شارع الجامع بمنطقة إمبابة من كارثة إنسانية بعد ما تمكنت من السيطرة على حريق هائل التهم محل كاوتش ثم امتد إلى العقار أعلى المحل وأدى لاحتراق عدد من الشقق.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بنشوب حريق هائل في عقار بشارع الجامع بمنطقة إمبابة، انتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء، مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات، بينما فرضت قوات قسم شرطة إمبابة كردونًا أمنيًا لتسهيل وصول سيارات الإطفاء للعقار المشتعل.

وتولت قوات الإنقاذ البري إخلاء العقار المُشتعل والعقارات المُجاورة لتصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير، وتبيّن اندلاع الحريق من محل كاوتش أسفل العقار ثم امتداده للشقق أعلاه.

ونجح رجال الإطفاء في مُحاصرة النيران وإخمادها وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدّدها مرة أخرى.

وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع النيران ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتصاعد ألسنة اللهب ليظهر في الخلفية صوت سيدة يبدو أنها تُحدّث أبنائها قائلة: "تعالوا نمشي يا ولاد" ليأتيها الرد من أحدهم بصوت باكي خائف:"يلا أنا قلبي هيقف"، بينما تعالت صرخات أهالي المنطقة الذين عاشوا لحظات من الرعب وشاهد سكان العقار شققهم تلتهمها النيران. 

