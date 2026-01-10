الجيزة .. إخماد حريق داخل محل ملابس في فيصل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق فى محل ملابس أسفل عقار سكنى فى منطقة فيصل ، بعدما انتقلت سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان البلاغ.

حريق داخل محل فى منطقة فيصل

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل محل فى منطقة فيصل وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان ، وتبين بالفحص الاولى نشوب الحريق داخل محل ملابس أسفل المبنى والتهمت النيران الطابق الإرضى وتمت السيطرة على النيران.

يتولى فريق البحث اجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

