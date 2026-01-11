قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد
هل يعود العالم إلى منطق القوة؟.. أستاذ قانون دولي: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية
ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة
ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد الطبية .. طبقًا للقانون
الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر
بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور
احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في اتهام معلمة للفنانة وفاء مكي بالسب والقذف، بعد خلاف بينهما بسبب امتناع الفنانة عن سداد قسط لابتوب.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة، وصحة المعلومات التي قدمتها المعلمة في البلاغ.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الفنانة وفاء مكي قامت بشراء لابتوب من أحد شركات التقسيط، واستعانت بصديقتها المعلمة لتكون ضامنة لها في أوراق التقسيط. وقد استجابت المعلمة باعتبارهما صديقتين، ولم تتوقع أن يتحول الأمر بعد ذلك إلى خلاف يصل إلى قسم الشرطة.

وذكرت المعلمة في محضر حررته بقسم شرطة الدقي أن الفنانة وفاء مكي امتنعت عن سداد الأقساط منذ فترة، وبدأت الشركة في مراسلتها ومطالبتها بالسداد بصفتها الضامنة. وعندما تحدثت إلى صديقتها وفاء مكي لمطالبتها بسداد الأقساط، تحول الأمر إلى وابل من السباب والشتائم بألفاظ بذيئة وجارحة، ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة.

