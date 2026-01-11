ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في اتهام معلمة للفنانة وفاء مكي بالسب والقذف، بعد خلاف بينهما بسبب امتناع الفنانة عن سداد قسط لابتوب.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة، وصحة المعلومات التي قدمتها المعلمة في البلاغ.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الفنانة وفاء مكي قامت بشراء لابتوب من أحد شركات التقسيط، واستعانت بصديقتها المعلمة لتكون ضامنة لها في أوراق التقسيط. وقد استجابت المعلمة باعتبارهما صديقتين، ولم تتوقع أن يتحول الأمر بعد ذلك إلى خلاف يصل إلى قسم الشرطة.

وذكرت المعلمة في محضر حررته بقسم شرطة الدقي أن الفنانة وفاء مكي امتنعت عن سداد الأقساط منذ فترة، وبدأت الشركة في مراسلتها ومطالبتها بالسداد بصفتها الضامنة. وعندما تحدثت إلى صديقتها وفاء مكي لمطالبتها بسداد الأقساط، تحول الأمر إلى وابل من السباب والشتائم بألفاظ بذيئة وجارحة، ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة.