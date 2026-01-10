قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
حوادث

غدا.. تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على الديزل مدير جيم الشيخ زايد

ندى سويفى

تنظر غدا محكمة جنح أكتوبر جلسة تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.

كانت أمرت أمس النيابة العامة بالشيخ زايد بحبس محمد. ع المتهم بإطلاق النار على “الديزل” مدير جولدن جيم بالشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وروى محمود حنفي صديق مدير جيم الشيخ زايد تفاصيل الاعتداء عليه بإطلاق النار ثم ضربه بسبب رفضه دخول شباب تشاجروا داخل الجيم للتمرين مرة أخرى.

وقال حنفي أن الكابتن محمد شريف كان في منتخب مصر وحصل على بطولة العالم منذ عدة سنوات ويعمل حاليا مديرا لجولدن جيم بالشيخ زايد وأنه كان في العمرة الأسبوع الماضي واثناء تواجده بالعمرة حدثت مشاجرة بين متدربين داخل الجيم وفور عودته أخبره مالك الجيم بما حدث وطلب منه حل الأمور كعادته في فض الخلافات والسيطرة على الوضع هادئا بين المتدربين داخل الجيم، فقرر كابتن الديزل عدم دخول هرلاء الشباب لحين هدوء الأوضاع بينهم حتى لا يتكرر الخلاف.

وأضاف حنفي أن كابتن محمد شريف فوجئ باتصال هاتفي من شخص يدعى محمد عيد تابع لأحد الشباب أصحاب المشكلة يطلب منه التراجع عن قراره بمنعهم من دخول الجيم إلا أن الديزل رفض فقام بتهديده بإيذاءه في حالة عدم تنفيذ طلبه واستمر الأمر بالتهديد في الهاتف حتى قال له كابتن الديزل "براحتك" فطلب لقاءه وذهب إليه في منزله بعدما أخبره بعنوانه ففوجئ به ذاهبا إليه حاملا طبنجة وكرر طلبه بالسماح للشاب بدخول الجيم ومع إصرار كابتن محمد شريف على قراره أطلق عدة رصاصات حوالي ٤ من السلاح الناري أصابت أحدها قدمه فاخترقت الساق.

واستكمل حنفي صديق الديزل قائلا: كان جايب معاه كمان مضرب بيسبول ضربه بيه على دماغه ووجهه وجنبه الايمن ثم هرب من المكان، وأضاف أنهم علموا أن ذلك المتهم سبق اتهامه في عدة قضايا "مسجل" وأطلق النار من قبل "مش أول مرة يضرب نار".

وأمر المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد، بحبس صاحب معرض سيارات ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اطلاق النيران على مدير جولدن جيم بمدينة الشيخ زايد عقب التعدي عليه وإصابته بجروح بالرأس والوجه.

وأشارت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر إلى أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الاسعاف الى مسرح الواقعة وتبين من الفحص العثور على مدير جولدن جيم وشهرته "الديزل" مصابا بطلق ناري في القدم وجروح بالرأس والوجه، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أضافت التحقيقات أن التحريات الأولية أشارت إلى مشاجرة نشبت بين عدد من رواد الجيم تدخل مدير الجيم لفضها وطلب من أحدهم الانصراف مع التعهد بتوفير عروض جيدة في صالة ألعاب أخرى له منعا للاشتباك بين رواد صالته مرة أخرى.


واستكملت التحقيقات أن صاحب معرض سيارات قريب للصبي الذي غادر الجيم توجه لمدير الصالة ونشبت بينهما مشادة كلامية ثم فاجئه بإخراج طبنجة وأطلق عليه النيران فأصابه برصاصة في القدم ثم واصل الاعتداء عليه بضربه وأصابه بجروح في الرأس والوجه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين انه يدعى محمد. ع صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيق وقررت حجزه ٢٤ ساعة على ذمة التحريات ثم أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.

تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على الديزل مدير جيم الشيخ زايد

