حبس صاحب معرض سيارات أطلق الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد

أمر المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد بحبس صاحب معرض سيارات ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة اطلاق النار على مدير جولدن جيم بمدينة الشيخ زايد عقب التعدي عليه وإصابته بجروح بالرأس والوجه.

وأشارت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار مصطفى بركات المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إلى أن غرفة عمليات الجدة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بمدينة الشيخ زايد، وانتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الاسعاف الى مسرح الواقعة وتبين من الفحص العثور على مدير جولدن جيم وشهرته "الديزل" مصابا بطلق ناري في القدم وجروح بالرأس والوجه، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أضافت التحقيقات أن التحريات الأولية أشارت إلى مشاجرة نشبت بين عدد من رواد الجيم تدخل مدير الجيم لفضها وطلب من أحدهم الانصراف مع التعهد بتوفير عروض جيدة في صالة ألعاب أخرى له منعا للاشتباك بين رواد صالته مرة أخرى.

واستكملت التحقيقات أن صاحب معرض سيارات قريب للصبي الذي غادر الجيم توجه لمدير الصالة ونشبت بينهما مشادة كلامية ثم فاجأه بإخراج طبنجة وأطلق عليه النار فأصابه برصاصة في القدم ثم واصل الاعتداء عليه بضربه وأصابه بجروح في الرأس والوجه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين انه يدعى محمد. ع صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيق وقررت حجزه ٢٤ ساعة على ذمة التحريات ثم أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق.