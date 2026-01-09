خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في اطلاق النيران على مدير جولدن جيم بمدينة الشيخ زايد ثم التعدي عليه وإصابته بجروح بالرأس والوجه.

وأشارت التحقيقات إلى أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الاسعاف الى مسرح الواقعة وتبين من الفحص العثور على مدير جولدن جيم وشهرته "الديزل" مصابا بطلق ناري في القدم وجروح بالرأس والوجه، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أضافت التحقيقات أن التحريات الأولية أشارت إلى مشاجرة نشبت بين عدد من رواد الجيم تدخل مدير الجيم لفضها وطلب من أحدهم الانصراف مع التعهد بتوفير عروض جيدة في صالة ألعاب أخرى له منعا للاشتباك بين رواد صالته مرة أخرى.

واستكملت التحقيقات أن بودي جارد قريب للصبي الذي غادر الجيم توجه لمدير الصالة ونشبت بينهما مشادة كلامية ثم فاجئه بإخراج طبنجة وأطلق عليه النيران فأصابه برصاصة في القدم ثم واصل الاعتداء عليه بضربه وأصابه بجروح في الرأس والوجه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين انه يدعى محمد. ع بودي جارد، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيق.