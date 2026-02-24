30 لاعبة في معسكر منتخب الكرة النسائية غدا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم النسائية، بقيادة المدير الفني الجديد، محمد كمال، قائمة اللاعبات المنضمات للمعسكر المغلق، الذي ينطلق غدًا الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار الاستعدادات لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية بالمغرب.

وضمت القائمة 30 لاعبة، من بينهن 4 محترفات بالخارج، هن: ليلى شريف (الدنمارك)، دنا ندى (الدوري الأمريكي للجامعات)، نادية صوان (الدوري الكندي للجامعات)، وسارة عصام (هال سيتي الإنجليزي).

كما ضمت القائمة أيضاً اللاعبات: مها الدمرداش، نادين غازي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة عصام، منة طارق، ثريا أشرف، إيمان حسن (الأهلي)، وحبيبة صبري، أميرة محمد، ياسمين عبدالعزيز، مهيرة علي، حلا مصطفى، نور عبدالواحد، حبيبة بكتاش، يارا صبري (مسار)، وفرح سمير، منار السيد، جوي عماد (وادي دجلة)، سالي منصور، سمر عادل (البنك الأهلي)، بالإضافة إلى ندى عماد (بيراميدز)، تغريد الشحات (المقاولون العرب)، عبير حجاج (بالم هيلز)، يارا ياسر (رع)، وإلهام عيد (زد) .

ومن المنتظر أن يشهد المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا، يتضمن وحدات فنية وبدنية متدرجة، في إطار تجهيز اللاعبات بأفضل صورة فنية وبدنية قبل خوض الاستحقاق القاري المرتقب.