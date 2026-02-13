منتخب مصر للشابات فى مواجهة مصيرية اليوم أمام بنين بتصفيات المونديال

يخوض منتخب مصر للشابات بقيادة أميرة يوسف مباراة الإيابا أمام نظيره منتخب بنين فى التصفيات المؤهلة لمونديال العالم.

وتنطلق مباراة منتخب مصر للشابات ونظيره منتخب بنين فى تمام الساعة الثالثة عصرا فى توجو.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للشابات، تحت 20 عاماً وبنين في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم للشابات، والذي عُقد بمقر الاتحاد التوجولي لكرة القدم عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يظهر منتخب بنين بالزي الأصفر الكامل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة عصر غد بتوقيت توجو، الخامسة بتوقيت القاهرة، حيث لا يلعب منتخب بنين على أرضه.

وصلت بعثة منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا إلى مدينة لومي الثلاثاء، عاصمة توجو، بعد رحلة طيران طويلة استغرقت قرابة 12 ساعة، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مواجهة الإياب الحاسمة أمام منتخب بنين، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وحظيت البعثة المصرية باستقبال رسمي فور وصولها، حيث كان في مقدمة المستقبلين السفير أحمد محمد عيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى توجو، يرافقه المستشارة ريهام سمير الفقي نائب السفير، إلى جانب ناصر ترك الملحق الإداري، في دعم يعكس الاهتمام الرسمي بمشوار المنتخب الوطني في التصفيات القارية.

استعدادات فنية مكثفة قبل المواجهة الحاسمة

وبدأ منتخب الشابات برنامجه التحضيري مباشرة بعد الوصول، إذ خاضت اللاعبات تدريبات استشفائية خفيفة، بهدف إزالة آثار الإجهاد الناتج عن رحلة السفر الطويلة، وتجهيزهن بدنيًا للمرحلة الأخيرة من التحضيرات.

وركز الجهاز الفني على وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة، وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية، قبل المباراة المرتقبة التي تمثل محطة فاصلة في مشوار التصفيات.

وتتطلع لاعبات المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب بنين، من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة الحلم بالمشاركة في بطولة كأس العالم للشابات، في ظل حالة من التركيز والانضباط داخل المعسكر، ورغبة قوية في كتابة فصل جديد من الإنجازات للكرة النسائية المصرية.

قائمة منتخب مصر للشابات

وتضم قائمة المنتخب للمواجهة المرتقبة 20 لاعبة، هن:

حبيبة صبري، كنزي مجدي، وفاء ربيع، هنا مدحت، شيماء علي، رودينا عبد الرسول، جنة أحمد، سلمى كرم، حنين ذكي، منة عزت، جوانا جورج، منى فكري، كاميليا الحوفي، حفيدة محمد، نغم مجدي، فاطمة مصطفى، كاميلا أبو سيف، حبيبة بكتاش، سارة خالد، وأشرقت عادل.

ويأمل الجهاز الفني أن يترجم حالة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات داخل الملعب، من أجل العودة بنتيجة تليق باسم المنتخب المصري، وتُقربه خطوة جديدة من الوصول إلى المونديال.