سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر للسيدات تصل توجو استعدادًا لمواجهة بنين في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات
محمد سمير

وصلت بعثة منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا إلى مدينة لومي، عاصمة توجو، بعد رحلة طيران طويلة استغرقت قرابة 12 ساعة، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مواجهة الإياب الحاسمة أمام منتخب بنين، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات.

وحظيت البعثة المصرية باستقبال رسمي فور وصولها، حيث كان في مقدمة المستقبلين السفير أحمد محمد عيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى توجو، يرافقه المستشارة ريهام سمير الفقي نائب السفير، إلى جانب ناصر ترك الملحق الإداري، في دعم يعكس الاهتمام الرسمي بمشوار المنتخب الوطني في التصفيات القارية.

استعدادات فنية مكثفة قبل المواجهة الحاسمة

وبدأ منتخب الشابات برنامجه التحضيري مباشرة بعد الوصول، إذ خاضت اللاعبات تدريبات استشفائية خفيفة، بهدف إزالة آثار الإجهاد الناتج عن رحلة السفر الطويلة، وتجهيزهن بدنيًا للمرحلة الأخيرة من التحضيرات.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مرانه الرئيسي غدًا الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا، حيث يركز الجهاز الفني على وضع اللمسات التكتيكية الأخيرة، وتجربة بعض الجمل الفنية والخططية، قبل المباراة المرتقبة التي تمثل محطة فاصلة في مشوار التصفيات.

وتتطلع لاعبات المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب بنين، من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة الحلم بالمشاركة في بطولة كأس العالم للشابات، في ظل حالة من التركيز والانضباط داخل المعسكر، ورغبة قوية في كتابة فصل جديد من الإنجازات للكرة النسائية المصرية.

قائمة منتخب مصر للشابات

وتضم قائمة المنتخب للمواجهة المرتقبة 20 لاعبة، هن:
حبيبة صبري، كنزي مجدي، وفاء ربيع، هنا مدحت، شيماء علي، رودينا عبد الرسول، جنة أحمد، سلمى كرم، حنين ذكي، منة عزت، جوانا جورج، منى فكري، كاميليا الحوفي، حفيدة محمد، نغم مجدي، فاطمة مصطفى، كاميلا أبو سيف، حبيبة بكتاش، سارة خالد، وأشرقت عادل.

ويأمل الجهاز الفني أن يترجم حالة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات داخل الملعب، من أجل العودة بنتيجة تليق باسم المنتخب المصري، وتُقربه خطوة جديدة من الوصول إلى المونديال

بعثة منتخب مصر للشابات منتخب مصر للسيدات بعثة منتخب مصر للسيدات توجو مواجهة بنين تصفيات كأس العالم السفير أحمد محمد عيد التأهل لكأس العالم قائمة منتخب مصر للشابات

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

تدريب عملي للحكام في مركز المنتخبات الوطنية

تدريب عملي للحكام في مركز المنتخبات الوطنية

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

تدريب عملي للحكام

تدريب عملي للحكام في مركز المنتخبات الوطنية

بالصور

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد