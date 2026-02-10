كدا نركب الدوري | منشور مثير من الدردير بسبب الأهلي والزمالك

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً يستفز به جماهير الأهلي قبل مباراة الزمالك و سيراميكا كليوباترا.

الزمالك

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تخيل بكره الزمالك يكسب والأهلي يخسر وبيراميدز كمان يخسر كده نركب الدوري وش ومحدش هيقدر علينا تاني".

وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطالب خلاله بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 17 فبراير الجاري في دور الـ16 لكأس مصر.

وأكد الزمالك في خطابه على ضرورة تأجيل المباراة بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم توافر العدالة، خاصة وأن الفريق سيخوض 6 مباريات في 15 يوماً، في حين يحصل فريق سيراميكا كليوباترا على راحة لمدة 12 يومًا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وبالتالي سيلعب الزمالك مع فريق حصل على راحة كاملة بينما يعاني الأبيض من الإجهاد وسيخوض اللقاء بدون جماهيره.

وأوضح الزمالك في خطابه أن موعد المباراة يؤثر على الحالة الصحية للاعبين، كما لا يراعي مسألة الإجهاد بتحديد موعد المباراة في الثانية والنصف عصرًا.

أشار الزمالك في خطابه إلى حرمان جماهيره من حضور المباراة وكأنها معاقبة بدون وجه حق.

وشدد النادي على المطالبة بتأجيل المباراة إلى موعد آخر مع تمسك الزمالك بحقوقه فيما يتعلق بهذا الشأن.