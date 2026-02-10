مراد مكرم يهاجم مصدري الشائعات على الزمالك

هاجم الفنان مراد مكرم مصدري الشائعات علي لاعبي الزمالك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.

مراد مكرم

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"معقوله يا جماعه؟؟؟ ١٠ لاعيبه رجعوا التدريبات و موجودين في سكور ماتش بكره؟؟؟؟ ده المدلسين كانوا حالفين انهم مأموصين ومش بيلعبوا علشان مش بيقبضوا!!!!! معقوله؟؟ طلعت اصابات زي ما قلنا؟؟؟؟ الله يكسفكم كمان وكمان يا مدلسين".

وكان قد أثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بشأن توقيت مباراه الزمالك و سيراميكا كليوباترا في كأس مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور : هو اتحاد الكرة عامل ماتش الزمالك و سيراميكا في كأس مصر الساعة ٢ و نص و كل الناس في الشغل و ليه مش ٥ أو ٨ لعل المانع خير.

وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطالب خلاله بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 17 فبراير الجاري في دور الـ16 لكأس مصر.

وأكد الزمالك في خطابه على ضرورة تأجيل المباراة بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم توافر العدالة، خاصة وأن الفريق سيخوض 6 مباريات في 15 يوماً، في حين يحصل فريق سيراميكا كليوباترا على راحة لمدة 12 يومًا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وبالتالي سيلعب الزمالك مع فريق حصل على راحة كاملة بينما يعاني الأبيض من الإجهاد وسيخوض اللقاء بدون جماهيره.

وأوضح الزمالك في خطابه أن موعد المباراة يؤثر على الحالة الصحية للاعبين، كما لا يراعي مسألة الإجهاد بتحديد موعد المباراة في الثانية والنصف عصرًا.

أشار الزمالك في خطابه إلى حرمان جماهيره من حضور المباراة وكأنها معاقبة بدون وجه حق.

وشدد النادي على المطالبة بتأجيل المباراة إلى موعد آخر مع تمسك الزمالك بحقوقه فيما يتعلق بهذا الشأن.