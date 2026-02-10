قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رياضة

مراد مكرم يهاجم مصدري الشائعات على الزمالك

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

هاجم الفنان مراد مكرم مصدري الشائعات علي لاعبي الزمالك قبل مباراة سيراميكا كليوباترا.

مراد مكرم 

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"معقوله يا جماعه؟؟؟ ١٠ لاعيبه رجعوا التدريبات و موجودين في سكور ماتش بكره؟؟؟؟ ده المدلسين كانوا حالفين انهم مأموصين ومش بيلعبوا علشان مش بيقبضوا!!!!! معقوله؟؟ طلعت اصابات زي ما قلنا؟؟؟؟ الله يكسفكم كمان وكمان يا مدلسين".

وكان قد أثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بشأن توقيت مباراه الزمالك و سيراميكا كليوباترا في كأس مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور : هو اتحاد الكرة  عامل ماتش الزمالك و سيراميكا في كأس مصر الساعة ٢ و نص و كل الناس في الشغل و ليه مش  ٥  أو  ٨  لعل المانع خير.

وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطالب خلاله بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 17 فبراير الجاري في دور الـ16 لكأس مصر.

وأكد الزمالك في خطابه على ضرورة تأجيل المباراة بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم توافر العدالة، خاصة وأن الفريق سيخوض 6 مباريات في 15 يوماً، في حين يحصل فريق سيراميكا كليوباترا على راحة لمدة 12 يومًا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، وبالتالي سيلعب الزمالك مع فريق حصل على راحة كاملة بينما يعاني الأبيض من الإجهاد وسيخوض اللقاء بدون جماهيره.

وأوضح الزمالك في خطابه أن موعد المباراة يؤثر على الحالة الصحية للاعبين، كما لا يراعي مسألة الإجهاد بتحديد موعد المباراة في الثانية والنصف عصرًا.

أشار الزمالك في خطابه إلى حرمان جماهيره من حضور المباراة وكأنها معاقبة بدون وجه حق.

وشدد النادي على المطالبة بتأجيل المباراة إلى موعد آخر مع تمسك الزمالك بحقوقه فيما يتعلق بهذا الشأن.

