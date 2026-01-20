برنامج مباريات منتخب السيدات بكأس الأمم الأفريقية

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 17 مارس حتى 3 أبريل ، عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات نيجيريا وزامبيا ومالاوي.

ويأتي برنامج مباريات المنتخب الوطني للسيدات خلال دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2026 كالتالي:

تشهد بطولة أمم أفريقيا للسيدات مشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية.

جاءت نتائج قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب – الجزائر – السنغال – كينيا

المجموعة الثانية: جنوب أفريقيا – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – تنزانيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا – زامبيا – مصر – مالاوي

المجموعة الرابعة: غانا – الكاميرون – مالي – كاب فيردي

وأقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مراسم قرعة نهائيات أمم أفريقيا للسيدات 2026 على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للرجال، المقامة حاليًا في المغرب، بحضور أميرة يوسف، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.