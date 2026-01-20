قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

برنامج مباريات منتخب السيدات بكأس الأمم الأفريقية

منتخب السيدات
منتخب السيدات
ياسمين تيسير

أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 17 مارس حتى 3 أبريل ، عن وقوع منتخب مصر للسيدات في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات نيجيريا وزامبيا ومالاوي.

ويأتي برنامج مباريات المنتخب الوطني للسيدات خلال دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2026 كالتالي: 

تشهد بطولة أمم أفريقيا للسيدات مشاركة 16 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية.

جاءت نتائج قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 على النحو التالي:
   المجموعة الأولى: المغرب – الجزائر – السنغال – كينيا
   المجموعة الثانية: جنوب أفريقيا – كوت ديفوار – بوركينا فاسو – تنزانيا
   المجموعة الثالثة: نيجيريا – زامبيا – مصر – مالاوي
   المجموعة الرابعة: غانا – الكاميرون – مالي – كاب فيردي

وأقام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» مراسم قرعة نهائيات أمم أفريقيا للسيدات 2026 على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 للرجال، المقامة حاليًا في المغرب، بحضور أميرة يوسف، المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات.

كاس الامم الافريقية منتخب سيدات زيمبابوي

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
محافظ الشرقية
أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة
فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال
