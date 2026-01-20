الحاج ضيوف يوجه رسالة نارية: لسنا أبطال صدفة

تحدث أسطورة الكرة السنغالية الحاج ضيوف عن تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة، مؤكدًا أن سر نجاح الكرة السنغالية يعود إلى الإيمان بالبلد، والتنظيم، ومنح الفرص الحقيقية للاعبين.

وقال ضيوف إن مشاهد الجماهير الغفيرة المحبة لكرة القدم تعكس مدى أهمية اللعبة في السنغال، مضيفًا:«الجميع يكون سعيدًا عندما يرى هذا الجمهور الرائع، ومن واجبنا أن نعطي كل شيء لبلدنا».

وأكد نجم السنغال السابق أن كرة القدم تمثل أهمية كبيرة داخل البلاد، مشددًا على ضرورة تقديم كل الدعم للرياضيين، وخاصة لاعبي كرة القدم، من أجل مواصلة النجاحات القارية والدولية.

وتطرق ضيوف إلى ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية، موضحًا أنه لا يفضل هذا المصطلح، قائلًا:«أنا لا أحب تسميتهم مزدوجي الجنسية، فهم لم يختاروا أن يولدوا في الخارج، بل هم سنغاليون حقيقيون مثلنا تمامًا».

وأشاد أسطورة التيرانجا بما يقدمه عدد من نجوم المنتخب الحاليين، وعلى رأسهم إدوارد ميندي، وكاليدو كوليبالي، وموسى نياكاتي، مؤكدًا أن ما يقدمونه يعكس نفس الروح والعطاء الذي قدمه ساديو ماني، وجيله السابق، وهو ما يمثل قوة وجودة الكرة السنغالية في الوقت الحالي.

وأشار ضيوف إلى أن الهدف لا يقتصر على جيل واحد، بل يقوم على مبدأ الاستمرارية، قائلًا:«نحن هنا من أجل أن تمضي السنغال قدمًا، ولا نتحدث فقط عن هذا الجيل، فهناك أجيال موهوبة قادمة في الطريق».

واختتم ضيوف تصريحاته بالتأكيد على أن الموهبة وحدها لا تكفي لتحقيق البطولات، موضحًا أن التنظيم، وتوفير الإمكانيات، وإتاحة الفرص للشباب، هي العناصر الحاسمة للنجاح، مضيفًا أن هؤلاء اللاعبين الشباب هم من سيقودون السنغال لحصد المزيد من الألقاب القارية في المستقبل.